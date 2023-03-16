РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm спустя неделю после блокировки

Роскомнадзор разблокировал музыкальный сервис Last.fm после того, как компания удалила запрещенный в России контент. Об этом 16 марта сообщили в РКН.

«Фонтанка» проверила — сайт и приложения работают, однако значительная часть треков для россиян недоступна, но тут уже Роскомнадзор ни при чем, это воля самих правообладателей.

Сервис был заблокирован 9 марта после трех проигнорированных требований РКН об удалении запрещенного контента. В ведомстве уточнили, что писали в компанию с начала года и просили ликвидировать материалы, дискредитирующие ВС РФ.