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    РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm спустя неделю после блокировки

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    Роскомнадзор разблокировал музыкальный сервис Last.fm после того, как компания удалила запрещенный в России контент. Об этом 16 марта сообщили в РКН.

    «Фонтанка» проверила — сайт и приложения работают, однако значительная часть треков для россиян недоступна, но тут уже Роскомнадзор ни при чем, это воля самих правообладателей.

    Сервис был заблокирован 9 марта после трех проигнорированных требований РКН об удалении запрещенного контента. В ведомстве уточнили, что писали в компанию с начала года и просили ликвидировать материалы, дискредитирующие ВС РФ.

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