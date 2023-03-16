Путин рассказал о друзьях в Германии и общих шутках

Президент России Владимир Путин с начала боевых действий на Украине не потерял ни одного друга в Германии. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта.
«У меня там, в Германии, как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились», — заявил Владимир Путин.
Президент России отметил, что между ним и немецкими друзьями нередко происходит обмен шутками: «Мы же все соседи. У нас тараканов называют прусаки, а в Германии называют russen — русаки. Шутки взаимные всегда имеют место между соседями».
Днем 16 марта Владимир Путин принимает участие в ежегодном съезде РСПП. Это первая встреча президента с представителями крупного бизнеса с 24 февраля 2022 года. В съезде участвуют около 1 000 человек. Это не только бизнесмены, но и члены правительства страны.