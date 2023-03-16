Путин рассказал о друзьях в Германии и общих шутках

Президент России Владимир Путин с начала боевых действий на Украине не потерял ни одного друга в Германии. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта.



«У меня там, в Германии, как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились», — заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что между ним и немецкими друзьями нередко происходит обмен шутками: «Мы же все соседи. У нас тараканов называют прусаки, а в Германии называют russen — русаки. Шутки взаимные всегда имеют место между соседями».