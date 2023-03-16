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    Уволенный слесарь из Подмосковья облил бензином коллег и поджег

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    Месть огнем выбрал слесарь, которого уволили из управляющей компании в Дмитровском городском округе. Теперь он фигурант уголовного дела о покушении на убийство и умышленной порче имущества. Об этом 16 марта сообщает региональная прокуратура.

    СК Московской области

    В четверг около 11 часов утра в офисе УК в поселке дома отдыха Горки-25 произошло возгорание. На место приехали экстренные службы. Оказалось, что поджог устроил слесарь, которого недавно решили уволить.

    Как сообщает СК, мужчина облил бензином четверых, после чего поджег. Все пострадавшие госпитализированы. 55-летний мститель задержан.

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