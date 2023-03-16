Встреча двух автомобилей остановила трамваи на Загородном почти на полтора часа

Неудачное место встречи двух автомобилей доставило проблем пассажирам электротранспорта в центре Петербурга днем 16 марта. Одному из трамвайных маршрутов даже пришлось на время изменить трассу.



Авария произошла на трамвайных путях Загородного проспекта, в районе перекрестка с Гороховой улицей, сообщил «Фонтанке» очевидец. Как уточнили «Фонтанке» в комитете по транспорту, столкнулись два легковых автомобиля (автобус, который можно видеть на фото, в ДТП не участвовал).