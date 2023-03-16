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    Встреча двух автомобилей остановила трамваи на Загородном почти на полтора часа

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    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Неудачное место встречи двух автомобилей доставило проблем пассажирам электротранспорта в центре Петербурга днем 16 марта. Одному из трамвайных маршрутов даже пришлось на время изменить трассу.

    Авария произошла на трамвайных путях Загородного проспекта, в районе перекрестка с Гороховой улицей, сообщил «Фонтанке» очевидец. Как уточнили «Фонтанке» в комитете по транспорту, столкнулись два легковых автомобиля (автобус, который можно видеть на фото, в ДТП не участвовал).

    Из-за аварии на Загородном встали трамваи. Задержка в движении составила почти полтора часа — с 13:27 до 14:53, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Трамвай № 16 временно изменил трассу и следовал до улицы Марата.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    ПетербургДТП в ПетербургеТрамваи
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