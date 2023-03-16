Крупные петербургcкие офисы пустеют, спрос на небольшие растет

С осени прошлого года опустел каждый десятый офис в бизнес-центрах Петербурга. Как отмечают аналитики ГК «ПСК», ключевым фактором роста уровня вакантных площадей стал именно уход крупных арендаторов, занимавщих сотни и тысячи квадратных метров.



Что касается небольших офисов, то в Петербурге на долю предложения аренды всех возможных вариантов офисов площадью 25–55 кв. м сейчас приходится менее 21 % . Предложение же офисных помещений такой площади в презентабельных бизнес-центрах категорий «А» и «B+» и вовсе менее 4 % .



По словам аналитиков компании, офисный рынок практически всегда описывается с позиции больших объектов — крупных офисных центров классов «А» и «B» на десятки тысяч «квадратов». Именно здесь и произошло основное проседание в 2022 году. Малые же офисы как были востребованы частной практикой, малым и средним бизнесом, так и остались. Более того, спрос на них даже вырос. Сейчас его формирует интернет-торговля с удаленными складами, небольшие IT-компании, услуги красоты и здоровья, поставщики и посредники, аутсорсеры, юристы, риелторы, агенты и так далее.

