Россиянин на машине с эстонскими номерами сбил в Ивангороде таможенника. А на следующий день вернулся на тот же пост

Меньше, чем за сутки, в Ленинградской области нашли того, кто сбил сотрудника таможни во время проверки.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 16 марта, инцидент произошел на КПП в Ивангороде. Оперативный сотрудник Кингисеппской таможни подошел к микроавтобусу с номерами Эстонии. Он попросил водителя выйти из кабины. Однако мужчина нажал на газ и сбил таможенника.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
На следующий день микроавтобус снова появился на КПП и его водитель был задержан. Он оказался 34-летним ранее неоднократно судимым гражданином России.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Злоумышленника суд отправил в СИЗО.