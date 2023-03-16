Россиянин на машине с эстонскими номерами сбил в Ивангороде таможенника. А на следующий день вернулся на тот же пост

Меньше, чем за сутки, в Ленинградской области нашли того, кто сбил сотрудника таможни во время проверки.



Как сообщает пресс-служба СЗТУ 16 марта, инцидент произошел на КПП в Ивангороде. Оперативный сотрудник Кингисеппской таможни подошел к микроавтобусу с номерами Эстонии. Он попросил водителя выйти из кабины. Однако мужчина нажал на газ и сбил таможенника.



Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.



На следующий день микроавтобус снова появился на КПП и его водитель был задержан. Он оказался 34-летним ранее неоднократно судимым гражданином России.

