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    Россиянин на машине с эстонскими номерами сбил в Ивангороде таможенника. А на следующий день вернулся на тот же пост

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    Меньше, чем за сутки, в Ленинградской области нашли того, кто сбил сотрудника таможни во время проверки.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 16 марта, инцидент произошел на КПП в Ивангороде. Оперативный сотрудник Кингисеппской таможни подошел к микроавтобусу с номерами Эстонии. Он попросил водителя выйти из кабины. Однако мужчина нажал на газ и сбил таможенника.

    Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    На следующий день микроавтобус снова появился на КПП и его водитель был задержан. Он оказался 34-летним ранее неоднократно судимым гражданином России.

    Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Злоумышленника суд отправил в СИЗО.

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