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    «Жигули» помяли бок полицейской машине на перекрестке Седова и Железнодорожного

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Автомобиль полиции попал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 16 марта. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины.

    ДТП произошло в 11:12 на перекрестке улицы Седова и Железнодорожного проспекта, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, как загорается зеленый для автомобилей на Железнодорожном проспекте, и они начинают выезжать на перекресток. Затем слышатся сирена и сигнал подъезжающего спецтранспорта, и на перекресток выезжает следующий по улице Седова микроавтобус полиции. Водитель встречной автору легковой успевает остановиться, а попутные «Жигули», ехавшие прямо по Железнодорожному, задевают полицейский автомобиль, оставив ему вмятину на левом боку.

    Очевидец утверждает, что полицейские включили сирену перед выездом на перекресток. «Фонтанка» запросила комментарий в МВД.

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