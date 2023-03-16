«Жигули» помяли бок полицейской машине на перекрестке Седова и Железнодорожного

Автомобиль полиции попал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 16 марта. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины.
ДТП произошло в 11:12 на перекрестке улицы Седова и Железнодорожного проспекта, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, как загорается зеленый для автомобилей на Железнодорожном проспекте, и они начинают выезжать на перекресток. Затем слышатся сирена и сигнал подъезжающего спецтранспорта, и на перекресток выезжает следующий по улице Седова микроавтобус полиции. Водитель встречной автору легковой успевает остановиться, а попутные «Жигули», ехавшие прямо по Железнодорожному, задевают полицейский автомобиль, оставив ему вмятину на левом боку.
Очевидец утверждает, что полицейские включили сирену перед выездом на перекресток. «Фонтанка» запросила комментарий в МВД.