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    Профессионального домушника задержали после кражи драгоценностей на миллион в «Морском Каскаде» в Петербурге

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    Сотрудники уголовного розыска петербургского главка совместно с коллегами из Василеостровского района раскрыли кражу, совершенную профессионалом из квартиры дома на улице Кораблестроителей летом прошлого года.

    По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний уроженец Смоленска, ранее уже судимый за кражи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 марта. По версии следствия, именно он в августе 2022 года путем подбора ключей проник в квартиру дома 30, корпус 1, по улице Кораблестроителе и похитил оттуда драгоценностей на 1,2 млн рублей.

    Снимающий квартиру на Ленинском проспекте подозреваемый оказался очень бережливым – часть похищенного, по предварительной информации, у него нашли. Также изъяты специальные инструменты для проникновения в помещения.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК на двое суток.

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    КражаКвартирная кражаЗадержаниеУголовное дело
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