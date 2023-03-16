Молодого петербуржца убили из-за квартиры в Сестрорецке. Расправу 20 лет прикрывали наркотики

Сотрудники петербургского управления уголовного розыска раскрыли убийство молодого жителя Курортного района города, найденного в сотнях километров от дома. Оно стало эпизодом в биографиях душегуба и насильника.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 марта, 20-летнего Валерия нашли мёртвым в подъезде на Народной, 10а, в Пскове в июле 2004 года. Тогда всё указывало на то, что жизнь петербуржца оборвала передозировка.



Спустя почти 20 лет уголовный розыск получил информацию, что смерть не была случайностью. Сыщикам удалось установить, что у Валерия была двухкомнатная квартира на улице Инструментальщиков, но не было близкой родни.

