Молодого петербуржца убили из-за квартиры в Сестрорецке. Расправу 20 лет прикрывали наркотики

Сотрудники петербургского управления уголовного розыска раскрыли убийство молодого жителя Курортного района города, найденного в сотнях километров от дома. Оно стало эпизодом в биографиях душегуба и насильника.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 марта, 20-летнего Валерия нашли мёртвым в подъезде на Народной, 10а, в Пскове в июле 2004 года. Тогда всё указывало на то, что жизнь петербуржца оборвала передозировка.
Спустя почти 20 лет уголовный розыск получил информацию, что смерть не была случайностью. Сыщикам удалось установить, что у Валерия была двухкомнатная квартира на улице Инструментальщиков, но не было близкой родни.
Незадолго до гибели компанию ему составлял на тот момент 27-летний знакомый, проживавший в том же Сестрорецке. Его, как выяснилось, интересовала жилплощадь, а не хозяин. По версии следствия, молодого человека «подсадили» на наркотики, по фиктивной сделке переоформили квартиру на подставных лиц, а потом вывезли в Псков.
«Там, зайдя в первый попавшийся подъезд многоэтажки, злоумышленники дали своей жертве, до того уже употребившей алкоголь, лошадиную дозу наркотика. После того как Валерий потерял сознание, ему перекрыли дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки», — рассказали в полицейском главке.
По данным следствия, подозреваемому в убийстве помогал мужчина на девять лет старше. В 2012 году он получил пожизненный срок за аналогичные преступления. В анамнезе более молодого фигуранта девять судимостей. Полицейские нашли его в следственном изоляторе, куда он угодил по делу об изнасиловании.