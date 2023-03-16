Сибирской отшельнице Агафье Лыковой предложили на время эвакуироваться из тайги из-за пуска ракеты

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой предложили на время эвакуироваться из тайги на время предстоящего запуска ракеты с космодрома Байконур. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба заповедника «Хакасский».



Сотрудники заповедника совместно с ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» совершили облет территории участка «Заимка Лыковых», через который проходит траектория падения ступеней ракет, чтобы предупредить отшельницу о запуске.



Также был найден фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков. Специалисты приступили к демонтажу и вывозу.