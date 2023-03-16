    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.75eur80.88

    Сибирской отшельнице Агафье Лыковой предложили на время эвакуироваться из тайги из-за пуска ракеты

    6192
    19 комментариев

    Сибирской отшельнице Агафье Лыковой предложили на время эвакуироваться из тайги на время предстоящего запуска ракеты с космодрома Байконур. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба заповедника «Хакасский».

    Сотрудники заповедника совместно с ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» совершили облет территории участка «Заимка Лыковых», через который проходит траектория падения ступеней ракет, чтобы предупредить отшельницу о запуске.

    Также был найден фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков. Специалисты приступили к демонтажу и вывозу.

    Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close