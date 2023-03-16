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    Посетителей хостелов вокруг Сенного рынка в Петербурге накануне разбудила полиция. В отделы уехали три десятка мигрантов

    1997
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    Район Сенного рынка накануне заполонила полиция. Сотрудники искали иностранцев без разрешающих документов.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 16 марта, объектами проверки стали как собственно Сенной рынок, так и рядом расположенные хостелы, где предпочитают селиться иностранные граждане.

    Документы за несколько часов проверили у 157 приезжих из стран ближнего зарубежья. Из них три десятка отправились в отделы полиции. И у 19 нашли нарушение в оформлении миграционных документов.

    Если их признают грубыми нарушениями, то иностранные граждане будут выдворены за пределы РФ.

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