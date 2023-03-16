Посетителей хостелов вокруг Сенного рынка в Петербурге накануне разбудила полиция. В отделы уехали три десятка мигрантов

Район Сенного рынка накануне заполонила полиция. Сотрудники искали иностранцев без разрешающих документов.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 16 марта, объектами проверки стали как собственно Сенной рынок, так и рядом расположенные хостелы, где предпочитают селиться иностранные граждане.



Документы за несколько часов проверили у 157 приезжих из стран ближнего зарубежья. Из них три десятка отправились в отделы полиции. И у 19 нашли нарушение в оформлении миграционных документов.

