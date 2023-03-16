Асад заявил, что Сирия признает новые границы России с присоединившимися регионами

Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом
«Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии — четкая. У нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией», — сказал президент Сирии.
27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Президент России Владимир Путин