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    Асад заявил, что Сирия признает новые границы России с присоединившимися регионами

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    Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом 15 марта заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

    «Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии — четкая. У нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией», — сказал президент Сирии.

    27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов о принятии их в состав России.

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