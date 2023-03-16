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    В Саянске мать избила двух своих сыновей. Одному из них она прижгла кожу утюгом

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    В Саянске осудили 26-летнюю женщину, которая истязала двух своих сыновей. Об этом 15 марта сообщает Ircity.ru со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

    Старшего, 9-летнего ребёнка, она избила табуреткой по голове и прижгла ему кожу утюгом. Досталось и его семилетнему брату. Известно, что в тот вечер она была пьяна. Оба пострадавших оказались в больнице, после чего их отправили к отцам.

    Суд наказал женщину тремя годами и шестью месяцами лишения свободы в ИК общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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