В Саянске мать избила двух своих сыновей. Одному из них она прижгла кожу утюгом

В Саянске осудили 26-летнюю женщину, которая истязала двух своих сыновей. Об этом 15 марта сообщает Ircity.ru со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.



Старшего, 9-летнего ребёнка, она избила табуреткой по голове и прижгла ему кожу утюгом. Досталось и его семилетнему брату. Известно, что в тот вечер она была пьяна. Оба пострадавших оказались в больнице, после чего их отправили к отцам.

Суд наказал женщину тремя годами и шестью месяцами лишения свободы в ИК общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.