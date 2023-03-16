На экранах покажут «Лебединое озеро» с Рудольфом Нуреевым, попавшее в Книгу Гиннесса

17 марта исполнилось бы 85 лет Рудольфу Нурееву. В память о великом балетном танцовщике проект TheatreHD покажет в кино легендарную запись балета «Лебединое озеро», где главные партии исполняли Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн.

Этот балет — вторая постановка Нуреева как балетмейстера, созданная в 1964 году в Вене. К этому времени они с Марго Фонтейн уже два года танцевали вместе и считались одним из самых знаменитых дуэтов столетия.



Декорации и костюмы к балету были созданы греческим художником Николасом Георгиадисом, работавшим над большинством постановок Кеннета МакМиллана в лондонском Royal Opera House. Интересна и редакция Нуреева, в которой акцент сделан на мужском танце, что позволило артисту развернуться во всем своем темпераменте.