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    Новым главой комитета по строительству Ленобласти назначили Виталия Лазуткина

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    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Виталия Лазуткина на должность председателя комитета по строительству. Об этом 15 марта сообщает 47news.

    По данным издания, с самого начала поисков нового главы комитета свои кандидатуры на эту роль представлял вице-губернатор по строительству Евгений Барановский. Глава региона отклонил минимум две из них.

    Согласно открытым источникам, Лазуткину 51 год, о нём известно как о гендиректоре фирмы «Инжтрансстрой СПб». Компания, как сообщили изданию в правительстве региона, принимала участие в строительстве стадиона «Зенит» в Петербурге.

    В 2016 году по делу о хищениях на этом объекте задержали экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Компания разошлась тогда со Смольным по суду, предъявив многомиллиардные иски. Стадион завершал уже другой подрядчик.

    С середины 2020 года Лазуткин стоял во главе строительной компании «Алькор». В ходе последнего ПМЭФ фирма подписала соглашение о реализации инвестпроекта «Остров фортов» в Кронштадте.

    В беседе с журналистом издания будущий глава комстроя рассказал, что всю жизнь провёл в Ленинграде, а после — Петербурге. В строительной сфере он, по его признанию, оказался случайно. По образованию он инженер оптик-физик.

    Основными задачами он назвал организацию работы комитета таким способом, чтобы все социальные объекты сдавались «вовремя и в срок».

    Как напоминает издание, должность главы комстроя Ленобласти не похожа на аналогичную в Петербурге. В числе главных задач — возведение социальных объектов, наподобие детских садиков и школ. При этом с застройщиками ведомство контактирует гораздо меньше, чем тот же Госстройнадзор.

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