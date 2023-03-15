Новым главой комитета по строительству Ленобласти назначили Виталия Лазуткина

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Виталия Лазуткина на должность председателя комитета по строительству. Об этом 15 марта сообщает 47news.



По данным издания, с самого начала поисков нового главы комитета свои кандидатуры на эту роль представлял вице-губернатор по строительству Евгений Барановский. Глава региона отклонил минимум две из них.

Согласно открытым источникам, Лазуткину 51 год, о нём известно как о гендиректоре фирмы «Инжтрансстрой СПб». Компания, как сообщили изданию в правительстве региона, принимала участие в строительстве стадиона «Зенит» в Петербурге.