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    Путин назначил главой Чукотки министра из ЛНР

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    Президент России Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Соответствующий указ 15 марта появился на сайте Кремля.


    «В связи с заявлением губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю принять отставку <...> Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Чукотского автономного округа», — говорится в документе.

    Кузнецов с 2019 по 2021 год занимал пост вице-губернатора Курганской области. В июне прошлого года его назначили первым зампредом правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

    Как пишет РБК со ссылкой на два источника в администрации президента, возглавлявший Чукотку последние 15 лет Роман Копин хотел уйти в отставку. Он вступил в должность в июле 2008 года, сменив на этом посту Романа Абрамовича.

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