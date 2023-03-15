Путин назначил главой Чукотки министра из ЛНР

Президент России Владимир Путин назначил
«В связи с заявлением губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю принять отставку <...> Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Чукотского автономного округа», — говорится в документе.
Кузнецов с 2019 по 2021 год занимал пост вице-губернатора Курганской области. В июне прошлого года его назначили первым зампредом правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
Как пишет РБК со ссылкой на два источника в администрации президента, возглавлявший Чукотку последние