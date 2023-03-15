Во Всеволожске задержали пьяного мужчину, который размахивал ножом в ТЦ. Ему мешали греться

Во Всеволожске задержали нетрезвого мужчину, который размахивал опасным предметом в торговом центре. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пугающий случай произошёл в среду в полдень. Нарушитель находился в пункте выдачи интернет-заказов, когда работница сказала ему, что «просто сидеть» у них нельзя, а также пригрозила охраной. За предупреждением последовала неадекватная реакция: он начал оскорблять женщину, после чего схватил лежавший на столе канцелярский нож и показал, как конкретно может им навредить.

Всё это время в помещении была ещё и мать с ребёнком на руках: она спряталась от агрессора среди шкафов. Впрочем, когда посетительница попросила не пугать сына, он, будто образумившись, отошёл от неё на пару шагов.



Женщинам удалось выбежать из пункта выдачи и позвать на помощь. Затем персонал ТЦ воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место прибыл наряд Росгвардии, который задержал злоумышленника и доставил его в отдел полиции.



Известно, что мужчина родом из Архангельска и ранее был судим за побои. Кроме того, неоднократно привлекался к административной ответственности.