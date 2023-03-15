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    Задолженность петербургских работодателей по заработной плате выросла в феврале в 1,7 раза

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    Петербургские работодатели к 1 марта 2023 года задолжали своим работникам 113 млн рублей, говорится в отчете Петростата, опубликованном 15 марта. По сравнению с 1 февраля размер задолженности вырос в 1,7 раза, с мартом 2022 года — более чем в четыре раза.

    Всего о наличии просрочек по зарплате сообщили пять организаций (без субъектов малого предпринимательства). Вовремя деньги не получил 651 сотрудник.

    Основная сумма (111 млн рублей) пришлось на три предприятия из сектора обрабатывающих производств, которые не смогли вовремя рассчитаться с 645 работниками. Одно из предприятий выпускает продукты питания, другое — лекарства, а третье — машины и оборудование. Также не платят вовремя зарплату еще две компании в сфере транспорта и строительства.

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