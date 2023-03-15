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    Боевые действия на Украине

    Чиновник из Ленобласти погиб в ходе боевых действий

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    Начальник жилищного отдела администрации Всеволожского района Ленобласти 47-летний Александр Ким погиб в ходе боевых действий. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба администрации района.

    «Александр Бокконович погиб 25 февраля в бою в окрестностях города Кременная Луганской области, прикрывая своих сослуживцев. Он с честью и мужеством выполнил свой долг перед Родиной», — говорится в сообщении.

    Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО
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    По словам коллег, мужчина отправился в зону боевых действий в октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации.

    У погибшего остались жена, 19-летняя дочь и родители. «Смерть родного человека — это большое горе и тяжелое испытание. Примите наши искренние соболезнования», — добавили в администрации.

    Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

    Александр Ким родился в Южно-Сахалинске, окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, затем служил в группе специального назначения «Гром». Затем получил второе высшее образование в Северо-Западной академии государственной службы, с марта 2021 года работал муниципальным служащим во Всеволожском районе.

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