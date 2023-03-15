Чиновник из Ленобласти погиб в ходе боевых действий

Начальник жилищного отдела администрации Всеволожского района Ленобласти 47-летний Александр Ким погиб в ходе боевых действий. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба администрации района.
«Александр Бокконович погиб 25 февраля в бою в окрестностях города Кременная Луганской области, прикрывая своих сослуживцев. Он с честью и мужеством выполнил свой долг перед Родиной», — говорится в сообщении.
По словам коллег, мужчина отправился в зону боевых действий в октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации.
У погибшего остались жена, 19-летняя дочь и родители. «Смерть родного человека — это большое горе и тяжелое испытание. Примите наши искренние соболезнования», — добавили в администрации.