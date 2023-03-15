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    В Московском районе при поликлинике откроется кабинет педиатра

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    На Пулковском шоссе в Московском районе откроется офис врача-педиатра. Как уточняют в холдинге Setl Group, сейчас в помещении завершается отделка, после чего кабинет передадут безвозмездно городской поликлинике № 51 Московского района.

    В офисе педиатра будут работать прививочный и процедурный кабинеты. Врач сможет принять за одну смену 14 детей разного возраста, от малышей до школьников.

    Кабинет врача-педиатра расположится в ЖК «Зеленый квартал». Передать новый офис поликлинике планируется к началу мая 2023 года, о дате открытия станет известно позже.

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