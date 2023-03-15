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    Невесткин язык. В Петербурге суд определил, сколько стоит оскорбление свекрови

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    Семейные склоки петербурженок стали темой судебного разбирательства. Свекровь не стала терпеть оскорблений от невестки и потребовала компенсации, суд встал на ее сторону. Подробности 15 марта рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

    Суд Калининского района установил, что прошлой осенью девушка, будучи в отчем доме своего супруга, разругалась со свекровью и перешла на личности. Старшая женщина сочла, что невестка унизила ее честь и достоинство. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Суд рассмотрел дело и оштрафовал молодую жену на 3 тысячи рублей.

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