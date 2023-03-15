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    Совфед поддержал смягчение наказания за налоговые преступления

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    В Совете Федерации поддержали внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, смягчающих наказание за налоговые преступления. Об этом 15 марта сообщил телеграм-канал верхней палаты парламента. Поправки были внесены по поручению президента Владимира Путина.

    Соответствующие статьи перевели из разряда тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, что позволило снизить срок давности с десяти лет до шести.

    Поменяется и подход к разбирательствам по особо крупным долгам по налогам. Теперь дело заводить не будут, если обвиняемый полностью погасил задолженность.

    Изменятся и сроки заключения. Так, за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере сажать будут на пять лет вместо шести. С семи лет до пяти сократили срок за сокрытие особо крупных сумм и имущества, подлежащих налогообложению.

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