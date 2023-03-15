Совфед поддержал смягчение наказания за налоговые преступления

В Совете Федерации поддержали внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, смягчающих наказание за налоговые преступления. Об этом 15 марта сообщил телеграм-канал верхней палаты парламента. Поправки были внесены по поручению президента Владимира Путина.



Соответствующие статьи перевели из разряда тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, что позволило снизить срок давности с десяти лет до шести.

Поменяется и подход к разбирательствам по особо крупным долгам по налогам. Теперь дело заводить не будут, если обвиняемый полностью погасил задолженность.