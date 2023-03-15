Владимир Путин понарошку поднялся в воздух на Ми-171А2

Президент России Владимир Путин совершил полет на тренажере вертолета Ми-171А2 на авиазаводе в Улан-Удэ. Видео процесса
Судя по кадрам, гаранту было интересно. На особо захватывающих моментах он слегка напрягался, а после с любопытством смотрел в окно, за которым быстро наступила ночь.
Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — это новейшая версия модели Ми-8/17, одного из самых массовых вертолетов в мире. Одной из основных модификаций стала современная отечественная электроника и российский двигатель ВК-2500. Вертолеты Ми-8/17 поздних серий оснащались украинскими движками.