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    Владимир Путин понарошку поднялся в воздух на Ми-171А2

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    Президент России Владимир Путин совершил полет на тренажере вертолета Ми-171А2 на авиазаводе в Улан-Удэ. Видео процесса 15 марта опубликовал телеграм-канал RT.

    Судя по кадрам, гаранту было интересно. На особо захватывающих моментах он слегка напрягался, а после с любопытством смотрел в окно, за которым быстро наступила ночь.

    Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — это новейшая версия модели Ми-8/17, одного из самых массовых вертолетов в мире. Одной из основных модификаций стала современная отечественная электроника и российский двигатель ВК-2500. Вертолеты Ми-8/17 поздних серий оснащались украинскими движками.

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    ПутинВертолетТренировочный полет
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