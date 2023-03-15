Ребёнок пострадал в трамвае на Новочеркасском. Это было не ДТП

12-летний мальчик получил травмы при падении в трамвае в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 марта.



ЧП произошло вчера около 15:55 на Новочеркасском проспекте, 49/20. Когда трамвай начал движение от остановки, маленький пассажир не удержался на ногах и упал. Его пришлось госпитализировать, медики диагностировали у него повреждение связок левой ноги. В состоянии средней тяжести его доставили в детскую городскую больницу № 19 .



Про мальчика известно, что он живёт неподалёку, учится в четвёртом классе. 44-летний вагоновожатый живёт в Ленобласти, к административной ответственности он не привлекался.

