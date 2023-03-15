МВД накрыло сеть подпольных аптек для наркоманов в Москве и Подмосковье

Почти год в столице и Подмосковье работала сеть нелегальных аптек только для своих. Задержаны восемь «фармацевтов».



Как сообщает 15 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, организатор группы покупал сильнодействующие вещества через подконтрольные ему фирмы, имеющие соответствующие лицензии.

