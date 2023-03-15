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    МВД накрыло сеть подпольных аптек для наркоманов в Москве и Подмосковье

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    Почти год в столице и Подмосковье работала сеть нелегальных аптек только для своих. Задержаны восемь «фармацевтов».

    Как сообщает 15 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, организатор группы покупал сильнодействующие вещества через подконтрольные ему фирмы, имеющие соответствующие лицензии.

    Продажа велась в нежилых помещениях, на двери которых вешались таблички «Аптечный пункт». Но для рядовых покупателей они были закрыты. «Аптеки» работали только для постоянных клиентов — наркоманов, и после предварительной договоренности. Наценка на продукцию без рецепта составляла до 1000 %.

    В ходе обысков, которые проводили сотрудники МВД совместно со спецназом «Гром» и представителями Росздравнадзора двух регионов, было найдено более 150 кг сильнодействующих веществ во флаконах, таблетках, капсулах. Общая стоимость изъятого составляет порядка 35 млн рублей. Плюс в ходе обысков изъяли более 30 млн рублей наличными.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

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