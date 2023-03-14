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    В Южной Африке «взволнованные» бабуины с помощью камня сломали ноги туристам

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    Трое туристов в Южной Африке остались со сломанными ногами после нападения на них стаи бабуинов. Об этом случае сообщает издание New York Post.

    «Межвидовая борьба» имела место в прошлом месяце. Группа из семи альпинистов отправилась в горы Банхук, расположенные в Западно-Капской провинции ЮАР. Путешествие шло по плану, пока на второй день искатели приключений не остановились на обед и не заметили группу приматов. Те казались «взволнованными и любопытными».

    Туристы не придали их появлению особого значения. Когда двое решили спуститься по водопаду, массивный валун, вероятно, сбитый животными, рухнул на уступ, где стояли остальные пятеро. При ударе камень разбился на острые осколки, а те вонзились в ноги людей.

    На этом обезьяны не остановились: они продолжили обрушивать на альпинистов глыбы, и тем не осталось ничего другого, кроме как прятаться и звонить в службу экстренной помощи. В итоге всех трех пострадавших доставили в больницу, а четверо оставшихся благополучно спустились с возвышения.

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    ПроисшествияЮжная Африка
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