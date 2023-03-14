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    Женщины в Петербурге открывают депозиты чаще, а мужчины кладут на них более крупные суммы

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    В Петербурге больше склонны к классическим сбережениям женщины, но мужчины кладут на счета больше денег. Средний размер депозита составляет 2 млн рублей, а размещают его на срок от полугода до года. Такой портрет петербургского клиента, размещающего деньги на депозитах и накопительных счетах, составили в ВТБ.

    На женщин приходится 59% от общего числа депозитов, но по объему средств лидируют мужчины — на их счетах хранится 60% средств. Причем треть от общего объема сбережений размещено на депозитах клиентов старше 65 лет. Еще четверть приходится на клиентов от 60 до 64 лет, 22% разместили вкладчики в возрасте 50–60 лет.

    Чаще всего петербургские клиенты открывают вклады на полгода-год — на них приходится 42% от общего количества депозитов. Еще 35% занимают вклады на срок от года до трех лет, 22% − от трех месяцев до полугода.

    Накопительные счета также более популярны среди женщин — они открыли 55% счетов. При этом на счетах-копилках у женщин и мужчин хранится примерно одинаковый объем средств. Средний остаток у петербургских клиентов — 160 тыс. рублей, что на 28% превышает этот показатель по России (125 тыс. руб.). По объему средств лидируют клиенты 40–50 лет, их доля превышает четверть всех средств. По числу накопительных счетов первое место занимают петербуржцы в возрасте 30–40 лет, на которых приходится каждый четвертый открытый счет.

    «Мы видим стабильный рост спроса на сберегательные продукты банка. За прошлый год в Санкт-Петербурге число вкладчиков выросло на 45%, пользователей накопительных счетов — на 30%», — отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    В 2022 году свои сбережения на депозитах и накопительных счетах в ВТБ держали свыше 500 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Средний размер депозита жителя Санкт-Петербурга остается без изменений — в размере 2 млн рублей.

    Чаще всего жители Санкт-Петербурга открывают вклады и накопительные счета онлайн — 78%, за год доля дистанционного формата увеличилась на 14 п.п.

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