Сами за собой уберут. В Петербурге научились защищать парадную перед нашествием хулиганов

На дом Станового в Петербурге уже третий март подряд покушаются хулиганы. То стекло разобьют, то на пол помочатся. Замечательны эти истории одним: жильцы научились сами привлекать виновных к ответственности.

«В этот раз компания ребят ворвалась в парадную около четырех утра вместе с алкоголем. Обоссали все возможные углы, велики, коляски, потом поднялись на второй этаж, пробухали сорок минут. Потом, видимо, надоело, решили оттуда выбраться и с разгона разбили дверь», — так описывает произошедшее в ночь на 11 марта в доме на Мытнинской улице градозащитный активист Ярослав Костров. На пьяные непотребства ему пожаловались соседи.



Автор: «Центральный район за комфортную среду обитания»

Добыть доказательства оказалось несложно: в парадной установлены камеры видеонаблюдения. Дальше — публикация видео в соцсетях и СМИ. В группе «Центральный район за комфортную среду обитания» к любителям ночных увеселений обратились лично. Просим, дескать, написать в личные сообщения самостоятельно. Все расходы придется компенсировать, но есть и плюс: обращаться в полицию с просьбой возбудить уголовное дело никто не будет.



Как утверждает Костров, имена и фамилии всех действующих лиц стали известны практически сразу же. Оказалось, что компанию в Центральном районе знают: молодые и «не совсем благополучные ребята» отдыхали таким же образом и в других парадных. На звонки они сперва отвечать не стали, но тем же вечером сами вышли на связь через третье лицо. Вот какое сообщение активист получил от незнакомой девушки: «Добрый вечер, могли бы Вы прислать свой номер телефона, хотят поговорить по поводу этой ситуации, извиниться, узнать по поводу компенсации».



Сказано — сделано. По телефону нарушителям общественного спокойствия объяснили, что парадную придется помыть, а расходы на ремонт компенсировать. На следующий день парням вручили ведра и тряпки и обозначили фронт работ. Прийти к согласию получилось не сразу: «Сначала торговались, потом решили схитрить: через 20 минут сказали, что как будто бы уже всё помыли. Я пришел, говорю: "Не, ребят, 17 ведер — это мало". Сказал, что следил за ними по камерам. На блеф взял. Это же должна быть не просто помывка, а наказание».





После пары проверок парадную молодые люди отмыли. С другой проблемой — разбитым стеклом в двери — разбираться пришлось уже финансово. По примерным подсчетам, замена обойдется в 40 тысяч рублей: тут и стоимость материалов, и доставка вместе с установкой. Пока что парни компенсировали 10 тысяч, с остальной суммой пообещали вернуться в ближайшие дни.



План действий в доме уже отработан: нынешнее нашествие за последние годы как минимум третье. Прошлые набеги случались тоже в марте, но в 2022 и 2021 годах. В обоих случаях всё закончилось благополучно для дома: ремонтом за счет хулиганов и генеральной уборкой.

В 2022 году история была личной: в дом пришла группа экскурсоводов по парадным и написала на одном из этажей номер Кострова кетчупом, попутно помочившись рядом. По версии активиста, так ему выразили личный протест после того, как петербуржцам не дали проводить в парадной дома экскурсии: «Мы не пускаем никого в дом, потому что нам несколько раз ломали доводчики. Дом действительно красивый, мы в него вкладываемся силами и средствами, реставрируем двери. У людей, которые сюда приходят, нет понимания, что за всем нужно следить». У второй стороны версия немного другая. Мол, в доме Станового никакую экскурсию они проводить не хотели и пришли выразить несогласие лично Кострову, который их «считает вандалами»: «Мы если и водим где-то экскурсии, мы с парадными сотрудничаем, предлагаем им клининг, участвуем в мелком ремонте. Гадости делать не будем».



«С утра подумали, что это было некрасиво. Перед жильцами неудобно, что накосепорили. Конечно, мы не хотели вообще ничего им плохого делать и портить им настроение», — поделился с «Фонтанкой» один из участников событий прошлого года. Поскольку все были друг с другом знакомы, молодым людям сразу позвонили и предложили загладить вину уборкой. Те согласились.



Собеседник «Фонтанки» называет произошедшее «юношеским актом вандализма со своими побуждениями», а ошибку видит в том, что неудобства в итоге свалились на простых жильцов: «Некрасиво, люди ходят и на это смотрят». Нынешних хулиганов-2023 он резко осуждает: «У нас была миссия, а ребята просто бесцельно баловались. Конечно, в следующий раз, если задумаем что-то подобное, не будем трогать ничью собственность. Но делать мы этого не будем — люди взрослые». По поводу уборки, кажется, претензий у ребят не осталось, но выложенный уже после мытья парадной ролик с незаблюренными лицами они вспоминают с недовольством. «Хайпануть он (Костров. — Прим. ред.) решил», — выносит вердикт участник кетчупного налета.



Ситуация марта 2021 года ни с какими личными конфликтами связана не была. Пьяным прохожим приглянулась красивая лестница за закрытой дверью. Преодолеть препятствие решили с ноги. Дверь не поддалась, но дыра в ней всё-таки образовалась. На следующий день в соцсетях появилось видео «нападения» и обращение ко всем, кто может помочь найти хулиганов: «Друзья, сегодня ночью в доме Станового случился акт вандализма. Прошу у вас помощи с оглаской, ведь теория шести рукопожатий поможет вычислить нарушителей. <...> Понимаю, что по пьяни у моих соседей или гостей города может случиться всякое-разное. Но надеюсь, что ребята выйдут на предложение оплатить работы. Можно даже анонимно».



Ребята и вышли, причем даже быстрее, чем их фамилии удалось выяснить через соседей. Дверь пришлось вывозить в мастерскую, расклеивать, вставлять нужную часть, а затем перекрашивать. Всё это обошлось в несколько десятков тысяч рублей. Оплатили работу те, кто дверь и разбил.

