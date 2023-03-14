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    В Пушкинском районе появился новый детский сад с логопедическими группами и мультстудией в планах

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    В этом году начал работать детский сад № 51 Пушкинского района Санкт-Петербурга — его ввели на полтора года раньше срока. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», детское дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест.

    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Терминал-Ресурс»
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    Садик может принять 11 групп детей до 7 лет, в том числе здесь будут работать две логопедические группы. Сейчас продолжается набор сотрудников и формирование штата. Практически все воспитанники садика — из близлежащего ЖК «Образцовые кварталы».

    Как отметила заведующая садиком Наталия Костина, в сентябре здесь запустят творческую «Мультистудию», где дети смогут побыть режиссёрами, сценаристами, а также создадут первые мультфильмы, оживят героев и расскажут свои истории. Оборудование для студии уже закуплено, сейчас ищут педагога.

    — Также мы планируем внедрить дополнительные образовательные услуги, платные и бесплатные, — уточнила заведующая. — Мы собираем информацию, какие направления родители хотели бы видеть. Наши ближайшие задачи — подобрать коллектив и привлечь на свою сторону родителей, заслужить их доверие. Только совместно с родителями мы сможем реализовать поставленные задачи — гармоничное развитие и образование детей.

    Зачисление ребёнка в детский сад проходит на общих условиях, только по электронной очереди, зарегистрироваться в ней можно через МФЦ или портал «Госуслуги».

    Фото: предоставлено пресс-службой СК «Терминал-Ресурс»

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