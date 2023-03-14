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    В океане нашли подлодку с наркотиками и мертвецами

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    Военно-морские силы Колумбии задержали обнаруженную в Тихом океане 14-метровую подводную лодку. Внутри нашли 2,6 тонны наркотического порошка и экипаж из четырёх человек, двое из которых были мертвы.

    Как пишет Daily Mail, причиной смерти мужчин, предположительно, стало отравление ядовитым газом, выделившимся при сгорании топлива во время плавания. Двум живым потребовалась медицинская помощь. Стоимость груза оценивается в 72 млн фунтов стерлингов (около 6,6 млрд рублей).

    Скриншот с сайта <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-11854315/Submarine-containing-72M-cocaine-two-dead-bodies-Colombia.html" class="io-leave-page _" target="_blank">Daily Mail</a>
    Скриншот с сайта Daily Mail
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    Крупные колумбийские наркоторговцы часто используют для перевозки запрещённого груза подводные лодки, которые строят в отдаленных районах колумбийских джунглей. Предположительно, это была одна из трёх подлодок, захваченных колумбийскими властями, и все они якобы принадлежали Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC), которые до 2017 года пытались свергнуть правительство страны.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-11854315/Submarine-containing-72M-cocaine-two-dead-bodies-Colombia.html" class="io-leave-page _" target="_blank">Daily Mail</a>
    Скриншот с сайта Daily Mail

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