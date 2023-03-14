В океане нашли подлодку с наркотиками и мертвецами

Военно-морские силы Колумбии задержали обнаруженную в Тихом океане 14-метровую подводную лодку. Внутри нашли 2,6 тонны наркотического порошка и экипаж из четырёх человек, двое из которых были мертвы.



Как пишет Daily Mail, причиной смерти мужчин, предположительно, стало отравление ядовитым газом, выделившимся при сгорании топлива во время плавания. Двум живым потребовалась медицинская помощь. Стоимость груза оценивается в 72 млн фунтов стерлингов (около 6,6 млрд рублей).

