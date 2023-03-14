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    COVID-19

    Петербург и Москва сравнялись по смертям от ковида

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    Число смертей от коронавируса за сутки в летальной статистике сравнялось в Петербурге и Москве, следует из отчета федерального оперштаба от 14 марта.

    В России за минувшие сутки госпитализировано 1 840 человек, на 197,3% больше по сравнению с предыдущим показателем. Выявлено 9 526 новых случаев COVID-19, подтверждено 44 летальных исхода. В их числе — 135 госпитализаций, 1 137 заболевших и 8 смертей в Петербурге, а также 153 госпитализации, 1 411 заболевших и 8 смертей в Москве.

    Как писала «Фонтанка», Петербург несколько дней держал первое место по числу смертей в стране.

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