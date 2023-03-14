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    Житель Красноярского края ограбил собутыльника, чтобы устроить поминки коту

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    В Красноярском крае дождался наказания местный житель, который отнял у знакомого деньги, чтобы устроить достойные поминки коту. Мужчина проведет 4,5 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

    ГУ МВД России по Краснярскому краю

    Ограбление произошло еще в июле прошлого года. 45-летний фигурант вместе с парой знакомых выпивал в общежитии, через некоторое время пошел в магазин за добавкой и увидел, что его кота сбила машина. Троица похоронила животное во дворе.

    Хозяин кота сходил в фотоателье, где заказал фотографию питомца в траурной рамке, а потом что-то пошло не так. Вернувшись во двор, фигурант стал требовать у 36-летнего собутыльника денег на достойные поминки. Тот отказал, и тогда оппонент его толкнул и срезал ремешок сумки, в которой было 3,5 тысячи рублей.

    Хозяин кота ушел с сумкой, а его приятель обратился в полицию. Фигуранта уже неоднократно судили, теперь он отправится в колонию за грабеж.

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