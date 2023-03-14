Каршеринг на Пионерстроя проиграл сугробу и лёг спать на бочок

Легковой автомобиль перевернулся на бок на улице Пионерстроя. «В 4:12 утра вот такое чудо лежит под окном дома 10», — рассказывает очевидец 14 марта в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Водитель, судя по всему, выбрался из салона через заднюю дверь. На место прибыли сотрудники МЧС, машину поставили на колёса. Скорой помощи на фотографиях нет.

В комментариях подписчики обсуждают, что водитель мог не справиться с управлением из-за снега. «Там сугроб на первой полосе до колена», — отмечает Александр. «Снегоуборочная техника работала, нагребала как раз этот сугроб. Еще гаишникам сигналили, чтоб свою машину убрали», — добавляет Наталья.

