    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    738мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.46eur80.61

    Каршеринг на Пионерстроя проиграл сугробу и лёг спать на бочок

    1038
    обсудить

    Пользователь каршеринга неожиданно для себя завершил поездку в Красносельском районе Петербурга.

    Легковой автомобиль перевернулся на бок на улице Пионерстроя. «В 4:12 утра вот такое чудо лежит под окном дома 10», — рассказывает очевидец 14 марта в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Водитель, судя по всему, выбрался из салона через заднюю дверь. На место прибыли сотрудники МЧС, машину поставили на колёса. Скорой помощи на фотографиях нет.

    В комментариях подписчики обсуждают, что водитель мог не справиться с управлением из-за снега. «Там сугроб на первой полосе до колена», — отмечает Александр. «Снегоуборочная техника работала, нагребала как раз этот сугроб. Еще гаишникам сигналили, чтоб свою машину убрали», — добавляет Наталья.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с перевертышемДТП с переворотомПеревертышДТП в ПетербургеСнегСугробСугробы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close