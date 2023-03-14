В Петербурге девятиклассницу госпитализировали из гимназии после попытки суицида

Девочку-подростка, навредившую собственному здоровью, спасают в Детской городской больнице имени Филатова. По предварительным данным, она попыталась уйти из жизни по дороге в школу.



16-летняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице в понедельник, стало известно «Фонтанке» 14 марта. Девочку, которой пришлось промывать желудок, поместили в реанимацию.



Скорую для девятиклассницы вызвал педагог гимназии на Васильевском острове. Ученица призналась, что успела навредить себе около восьми часов утра, пока шла на уроки.

