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    В Петербурге девятиклассницу госпитализировали из гимназии после попытки суицида

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    Девочку-подростка, навредившую собственному здоровью, спасают в Детской городской больнице имени Филатова. По предварительным данным, она попыталась уйти из жизни по дороге в школу.

    16-летняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице в понедельник, стало известно «Фонтанке» 14 марта. Девочку, которой пришлось промывать желудок, поместили в реанимацию.

    Скорую для девятиклассницы вызвал педагог гимназии на Васильевском острове. Ученица призналась, что успела навредить себе около восьми часов утра, пока шла на уроки.

    Она живёт примерно в километре от учебного заведения в полной семье, которая раньше внимание правоохранительных органов не привлекала. Отвращения к жизни за школьницей также не замечали.

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