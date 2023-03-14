«Как пройти в библиотеку?» Мужчина полез к книгам, подумав, что это его квартира

Житель Минусинска (Красноярский край) задержан в здании библиотеки, которую он перепутал со своей квартирой, сообщает 14 марта РИА Новости.
«В Минусинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект», — рассказали в региональном главке Росгвардии.
Сигнал тревоги из библиотеки поступил ночью. Вневедомственная охрана, прибыв на место, увидела взломанные входные двери, а внутри — мужчину, судя по внешнему виду, пьяного. По его словам, он думал, что это его квартира. Как выяснилось, он ранее был судим.