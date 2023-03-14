    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    738мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.46eur80.61

    В четырёхкомнатной квартире на Петроградской стороне погиб человек

    5398
    2 комментария

    Больше часа тушили пожар утром 14 марта в Петроградском районе Петербурга, неподалёку от Сытного рынка. Он оказался смертельным.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Кропоткина, дом 11, лит. А, поступил в 06:07. Горело в коридоре 4-комнатной квартиры, огонь охватил 8 квадратных метров. На место выехали сразу три расчёта МЧС (15 человек личного состава). Пожар удалось ликвидировать в 07:22.

    «В результате пожара погиб человек», — говорится в сообщении.

    Утром 13 марта на Плесецкой улице в Приморском районе в пожаре погибли двое.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарСмертельный пожар
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close