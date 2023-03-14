В четырёхкомнатной квартире на Петроградской стороне погиб человек

Больше часа тушили пожар утром 14 марта в Петроградском районе Петербурга, неподалёку от Сытного рынка. Он оказался смертельным.



Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Кропоткина, дом 11, лит. А, поступил в 06:07. Горело в коридоре 4-комнатной квартиры, огонь охватил 8 квадратных метров. На место выехали сразу три расчёта МЧС (15 человек личного состава). Пожар удалось ликвидировать в 07:22.



«В результате пожара погиб человек», — говорится в сообщении.



Утром 13 марта на Плесецкой улице в Приморском районе в пожаре погибли двое.