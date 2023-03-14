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    Пропавшую в Петербурге школьницу нашли живой

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    В Петербурге нашли 13-летнюю девочку, пропавшую 9 марта. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

    Пост о поиске школьницы появился в паблике отряда около 12 часов дня в понедельник, 13 марта. Кристину искали четыре дня. По данным «Фонтанки», девочка исчезла в прошлый четверг в Кировском районе. Она пошла погулять, но домой так и не вернулась. В полицию на следующий день обратился ее отец. По его словам, ранее дочь из дома не сбегала, на учетах не состоит.

    В 21:02 волонтеры рассказали, что девочку нашли, она жива. Обстоятельства не раскрываются.

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