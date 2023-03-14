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    Девелопер GloraX начал размещение двухлетних биржевых облигаций объемом до 1 млрд рублей

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    Компания GloraX объявила о начале размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд руб. Ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00 % годовых, номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 руб. Цена размещения — 100 % от номинала. Датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.

    — Привлеченные средства пойдут на пополнение оборотного капитала компании и увеличение земельного банка, — сообщил Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraХ. — Застройщик планирует дальнейшую региональную экспансию — проекты GloraX уже заявлены в четырех регионах, а общий объем земельного банка составляет 4 млн кв. м.

    Это второе размещение биржевых облигаций, в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. и уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104,7 млн руб., что соответствует ставке купона 14,0 % годовых.

    Новый выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб.

    В ближайшие годы компания будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для привлечения средств на свое развитие.

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