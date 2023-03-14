Девелопер GloraX начал размещение двухлетних биржевых облигаций объемом до 1 млрд рублей

Компания GloraX объявила о начале размещения двухлетних биржевых облигаций серии
— Привлеченные средства пойдут на пополнение оборотного капитала компании и увеличение земельного банка, — сообщил Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraХ. — Застройщик планирует дальнейшую региональную экспансию — проекты GloraX уже заявлены в четырех регионах, а общий объем земельного банка составляет
Это второе размещение биржевых облигаций, в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии
Новый выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы от
В ближайшие годы компания будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для привлечения средств на свое развитие.