Девелопер GloraX начал размещение двухлетних биржевых облигаций объемом до 1 млрд рублей

Компания GloraX объявила о начале размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд руб. Ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00 % годовых, номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 руб. Цена размещения — 100 % от номинала. Датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.



— Привлеченные средства пойдут на пополнение оборотного капитала компании и увеличение земельного банка, — сообщил Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraХ. — Застройщик планирует дальнейшую региональную экспансию — проекты GloraX уже заявлены в четырех регионах, а общий объем земельного банка составляет 4 млн кв. м .

