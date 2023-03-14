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    11 апреля — круглый стол «Гореть, но не выгорать: как сохранить работоспособность сотрудников»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как часто приходится сталкиваться с профессиональным выгоранием? Ощущаете ли вы, что люди стали чаще «выгорать»?
    • Какие факторы приводят к профессиональному выгоранию? Как руководство компании и HR-департамент может этому противостоять?
    • Как повысить мотивацию работать? Что мотивирует человека кроме материальных факторов?
    • Что может сам человек сделать, чтобы вывести себя из профессионального выгорания? Поможет ли отпуск или смена места работы?
    • Нужен ли коллективу психолог? В каких случаях и чем он может помочь?

    Почти половина сотрудников российских компаний испытывали выгорание из-за работы в 2022 году, подсчитали по результатам опроса в онлайн-сервисе для управления бизнесом «Битрикс 24». Ситуация в России не уникальна — по данным опроса Future Forum, проведенного в США, Великобритании, Японии, Австралии, Германии и Франции, уровень выгорания офисных работников в этом году бьет рекорды — более 40% людей работающих за компьютером, чувствуют выгорание на работе. Постоянный стресс, отсутствие энергии и негативное отношение к работе вредят не только сотруднику, но и снижают эффективность работы компании в целом. О том, как повысить производительность труда и не допустить профессионального выгорания, обсудим с профессионалами на круглом столе.

    К участию приглашаются: руководители и HR-специалисты предприятий, психологи

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 11 апреля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

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