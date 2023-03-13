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    Финны переплатили миллиарды за электричество

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    Энергетический кризис в Финляндии после отказа от газа из России привел к рекордному росту затрат на свет в республике, посчитали исследователи из университета Аалто.

    Как пишут финские СМИ 13 марта, жителям Финляндии пришлось переплатить около 5 миллиардов евро. Если средняя оптовая цена на электроэнергию в Суоми в 2020 году составляла 2,8 цента за киловатт-час, то во второй половине 2022 года она была дороже на 20 центов.

    При этом себестоимость производства энергии не увеличилась, а производители электроэнергии лишь получили большую выгоду. Два крупнейших производителя электроэнергии в Финляндии — компания Fortum и лесопромышленная компания UPM удвоили операционную прибыль от производства электроэнергии.

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