Финны переплатили миллиарды за электричество

Энергетический кризис в Финляндии после отказа от газа из России привел к рекордному росту затрат на свет в республике, посчитали исследователи из университета Аалто.

Как пишут финские СМИ 13 марта, жителям Финляндии пришлось переплатить около 5 миллиардов евро. Если средняя оптовая цена на электроэнергию в Суоми в 2020 году составляла 2,8 цента за киловатт-час, то во второй половине 2022 года она была дороже на 20 центов.

При этом себестоимость производства энергии не увеличилась, а производители электроэнергии лишь получили большую выгоду. Два крупнейших производителя электроэнергии в Финляндии — компания Fortum и лесопромышленная компания UPM удвоили операционную прибыль от производства электроэнергии.