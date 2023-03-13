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    Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

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    Президент Владимир Путин внёс изменения в Концепцию государственной политики России в сфере международного развития. Соответствующий указ появился на портале правовой информации 13 марта.

    Новая редакция документа вводит принцип российской государственной политики, утверждающий отказ от навязывания политических условий помощи странам, получающим эту помощь. В концепции подчёркивается, что государства — получатели помощи самостоятельно выбирают модель социально-экономического развития.

    В документе также отмечается, что усилия России в сфере содействия международному развитию направлена на укрепление мира и всеобщей безопасности, а также на поддержку стремления к развитию всех государств в интересах справедливого демократического миропорядка.

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