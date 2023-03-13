У мечети, которую не достроили в Уфе за 16 лет, сорвало купол минарета

В Уфе упал купол одного из минаретов недостроенной мечети «Ар-Рахим». Очевидцы винят во всём ветер.
Как пишет ufa1.ru 13 марта, сорванный купол лежит на земле. Строительные леса слегка прогнулись. По наблюдениям журналистов, оставшиеся купола также слегка покачиваются.
Республиканское МЧС подтвердило информацию о том, что причиной происшествия стали сильные порывы ветра. «По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал», — заявили в ведомстве.
Мечеть «Ар-Рахим» должна была стать символом Уфы. Но строительство храма на 5 тысяч прихожан не могут завершить уже в течение 16 лет. Долгострой встречает уфимцев и гостей прямо на въезде в столицу республики. Мечеть всё время преследуют финансовые проблемы. То подрядчик украл десятки миллионов рублей пожертвований, то благотворительный фонд заморозил проект из-за угрозы банкротства, то просто нет денег.