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    У мечети, которую не достроили в Уфе за 16 лет, сорвало купол минарета

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    В Уфе упал купол одного из минаретов недостроенной мечети «Ар-Рахим». Очевидцы винят во всём ветер.

    Как пишет ufa1.ru 13 марта, сорванный купол лежит на земле. Строительные леса слегка прогнулись. По наблюдениям журналистов, оставшиеся купола также слегка покачиваются.

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    Республиканское МЧС подтвердило информацию о том, что причиной происшествия стали сильные порывы ветра. «По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал», — заявили в ведомстве.

    Мечеть «Ар-Рахим» должна была стать символом Уфы. Но строительство храма на 5 тысяч прихожан не могут завершить уже в течение 16 лет. Долгострой встречает уфимцев и гостей прямо на въезде в столицу республики. Мечеть всё время преследуют финансовые проблемы. То подрядчик украл десятки миллионов рублей пожертвований, то благотворительный фонд заморозил проект из-за угрозы банкротства, то просто нет денег.

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