В феврале в Санкт-Петербурге спрос на семейную ипотеку вырос на 37%

В феврале 2023 года в Петербурге вырос спрос на семейную ипотеку. Как отметили в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», число сделок по итогам месяца увеличилось на 37% относительно января 2023 года.



Аналитики фиксируют также рост доли семейной ипотеки и в общем объеме ипотечных сделок. Если в конце 2022 года она составляла 18–20%, то в феврале 2023 года на семейную ипотеку пришлось уже 38% всех ипотечных сделок. Эксперты объясняют этот тренд расширением условий льготной программы с 1 января и уходом с рынка субсидированных программ.

