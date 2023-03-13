    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-з

    753мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.94eur80.4

    В феврале в Санкт-Петербурге спрос на семейную ипотеку вырос на 37%

    440
    1 комментарий

    В феврале 2023 года в Петербурге вырос спрос на семейную ипотеку. Как отметили в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», число сделок по итогам месяца увеличилось на 37% относительно января 2023 года.

    Аналитики фиксируют также рост доли семейной ипотеки и в общем объеме ипотечных сделок. Если в конце 2022 года она составляла 18–20%, то в феврале 2023 года на семейную ипотеку пришлось уже 38% всех ипотечных сделок. Эксперты объясняют этот тренд расширением условий льготной программы с 1 января и уходом с рынка субсидированных программ.

    — Теперь, когда семейную ипотеку можно оформить с двумя несовершеннолетними детьми любого возраста, мы видим, как инструмент стал набирать популярность, — подчеркнула руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — При этом семейная ипотека отчасти стала альтернативой свернувшимся субсидированным программам, пользовавшимся стабильным спросом в 2022 году.

    В прошлом году доля семейной ипотеки составила 25%. В компании полагают, что тенденция сохранится и по итогам 2023 года этот показатель ощутимо вырастет.

    Чаще всего семейную ипотеку в феврале брали для покупки однокомнатных квартир.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close