В феврале в Санкт-Петербурге спрос на семейную ипотеку вырос на 37%

В феврале 2023 года в Петербурге вырос спрос на семейную ипотеку. Как отметили в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», число сделок по итогам месяца увеличилось на 37% относительно января 2023 года.
Аналитики фиксируют также рост доли семейной ипотеки и в общем объеме ипотечных сделок. Если в конце 2022 года она составляла 18–20%, то в феврале 2023 года на семейную ипотеку пришлось уже 38% всех ипотечных сделок. Эксперты объясняют этот тренд расширением условий льготной программы с 1 января и уходом с рынка субсидированных программ.
— Теперь, когда семейную ипотеку можно оформить с двумя несовершеннолетними детьми любого возраста, мы видим, как инструмент стал набирать популярность, — подчеркнула руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — При этом семейная ипотека отчасти стала альтернативой свернувшимся субсидированным программам, пользовавшимся стабильным спросом в 2022 году.
В прошлом году доля семейной ипотеки составила 25%. В компании полагают, что тенденция сохранится и по итогам 2023 года этот показатель ощутимо вырастет.
Чаще всего семейную ипотеку в феврале брали для покупки однокомнатных квартир.