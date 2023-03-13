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    В Госдуму внесли поправки к законам о гостайне и порядке выезда за границу

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    В Государственную думу 13 марта поступил законопроект, предполагающий внесение изменений в законы о государственной тайне и порядке выезда за границу. Документ уточняет условия предоставления доступа к секретным данным, а также определяет, в каких случаях человек может выехать за рубеж при наличии ограничения права на выезд.

    Так, авторы инициативы предлагают отказывать в доступе к государственной тайне, если у гражданина или его родственников есть недвижимость за границей или вклады в иностранных банках.

    Законопроект также устанавливает случаи, которые исключают добровольный порядок оформления допуска к гостайне — как сказано в пояснительной записке, это связано с тем, что с каждым годом становится всё больше граждан, отказывающихся оформлять такой допуск, необходимый при исполнении воинской службы. Так, в 2020 году от оформления допуска отказались 9,4% граждан от требуемого числа при призыве на военные сборы и 34% — при комплектовании мобилизационного ресурса.

    Граждане, право которых на выезд за рубеж ограничено в связи с допуском к гостайне, согласно инициативе, смогут покидать Россию при необходимости срочного лечения или в случае смерти близких родственников.

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