В Госдуму внесли поправки к законам о гостайне и порядке выезда за границу

В Государственную думу 13 марта поступил законопроект, предполагающий внесение изменений в законы о государственной тайне и порядке выезда за границу. Документ уточняет условия предоставления доступа к секретным данным, а также определяет, в каких случаях человек может выехать за рубеж при наличии ограничения права на выезд.



Так, авторы инициативы предлагают отказывать в доступе к государственной тайне, если у гражданина или его родственников есть недвижимость за границей или вклады в иностранных банках.

Законопроект также устанавливает случаи, которые исключают добровольный порядок оформления допуска к гостайне — как сказано в пояснительной записке, это связано с тем, что с каждым годом становится всё больше граждан, отказывающихся оформлять такой допуск, необходимый при исполнении воинской службы. Так, в 2020 году от оформления допуска отказались 9,4% граждан от требуемого числа при призыве на военные сборы и 34% — при комплектовании мобилизационного ресурса.