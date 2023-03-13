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    Стартовала премия «Доктор Питер — частная медицина». Фаворитов определят читатели

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    В третьем сезоне у премии «Доктор Питер — частная медицина» — 12 номинаций. С сегодняшнего дня каждый читатель порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» может предложить своего кандидата, достойного победы. Номинирование продлится до 17 апреля.

    Номинировать на премию можно любые городские частные медицинские учреждения, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность в этой сфере. Для того чтобы предложить номинанта, необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться с помощью наиболее удобного из предложенных вариантов и напечатать названия клиник, которые вы считаете наиболее достойными победы.

    Всего назвать можно 12 клиник — по одной в 12 номинациях:

    1. Многопрофильные клиники. В эту категорию попадают учреждения, которые оказывают помощь по разным специализациям (в том числе с применением высоких технологий) — как в стационарных условиях, так и амбулаторно.
    2. Офтальмология. На место в этой номинации могут претендовать клиники, оказывающие либо исключительно офтальмологическую медицинскую помощь, либо специализирующиеся на ее оказании.
    3. Стоматология. Называем лучшие стоматологические клиники, после лечения в которых хочется широко улыбаться.
    4. Инструментальная диагностика. МРТ, КТ, УЗИ — аббревиатуры, которые давно уже никто не расшифровывает. Оцениваем специализированные диагностические центры, ориентированные на постановку диагноза с применением современного оборудования.
    5. Лабораторная диагностика. Выбираем лучшие лаборатории, с широкими возможностями для исследований — не только для тестирования на коронавирус.
    6. Эстетическая медицина (центры косметологии). Медицина в ответе за красоту. Называем лучшие лицензированные центры в этой области.
    7. Пластическая хирургия. Выясняем, какой клинике может доверять человек, который направляется на операционный стол за красотой.
    8. Центры репродукции (клиники ЭКО). Называем самые успешные клиники для зачатия ребенка «в пробирке».
    9. Оздоровительные центры (реабилитация). Чтобы вернуться к привычной жизни после болезни или предупредить развитие новой, нужны центры восстановительного и профилактического лечения. Это специализированные реабилитационные центры или загородные санатории.
    10. Детские клиники. Ищем лучший медицинский центр, от качества работы которого зависит наше будущее — дети и их здоровье.
    11. Специализированные клиники. Лучшие клиники города, имеющие узкую специализацию и не попадающие ни в одну из представленных номинаций.
    12. Стационары. В этой номинации выбираем лучшие лечебные заведения, где делают операции, принимают роды и лечат пациентов в стационарных условиях, размещая их в комфортных палатах под неусыпным контролем врачей.

    Чем чаще будут называть клинику — тем больше шансов попасть в следующий этап. Первые пять клиник попадут в ТОП-10 автоматически, еще пять выберут из предложенных читателями члены экспертного совета. В финальном голосовании, которое продлится с 24 апреля по 18 июня, победителя определит простое большинство голосов. Торжественная церемония награждения запланирована на 28 июня 2023 года.

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