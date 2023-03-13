Стартовала премия «Доктор Питер — частная медицина». Фаворитов определят читатели

В третьем сезоне у премии «Доктор Питер — частная медицина» — 12 номинаций. С сегодняшнего дня каждый читатель порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» может предложить своего кандидата, достойного победы. Номинирование продлится до 17 апреля.
Номинировать на премию можно любые городские частные медицинские учреждения, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность в этой сфере. Для того чтобы предложить номинанта, необходимо зайти на страницу премии, авторизоваться с помощью наиболее удобного из предложенных вариантов и напечатать названия клиник, которые вы считаете наиболее достойными победы.
Всего назвать можно 12 клиник — по одной в 12 номинациях:
- Многопрофильные клиники. В эту категорию попадают учреждения, которые оказывают помощь по разным специализациям (в том числе с применением высоких технологий) — как в стационарных условиях, так и амбулаторно.
- Офтальмология. На место в этой номинации могут претендовать клиники, оказывающие либо исключительно офтальмологическую медицинскую помощь, либо специализирующиеся на ее оказании.
- Стоматология. Называем лучшие стоматологические клиники, после лечения в которых хочется широко улыбаться.
- Инструментальная диагностика. МРТ, КТ, УЗИ — аббревиатуры, которые давно уже никто не расшифровывает. Оцениваем специализированные диагностические центры, ориентированные на постановку диагноза с применением современного оборудования.
- Лабораторная диагностика. Выбираем лучшие лаборатории, с широкими возможностями для исследований — не только для тестирования на коронавирус.
- Эстетическая медицина (центры косметологии). Медицина в ответе за красоту. Называем лучшие лицензированные центры в этой области.
- Пластическая хирургия. Выясняем, какой клинике может доверять человек, который направляется на операционный стол за красотой.
- Центры репродукции (клиники ЭКО). Называем самые успешные клиники для зачатия ребенка «в пробирке».
- Оздоровительные центры (реабилитация). Чтобы вернуться к привычной жизни после болезни или предупредить развитие новой, нужны центры восстановительного и профилактического лечения. Это специализированные реабилитационные центры или загородные санатории.
- Детские клиники. Ищем лучший медицинский центр, от качества работы которого зависит наше будущее — дети и их здоровье.
- Специализированные клиники. Лучшие клиники города, имеющие узкую специализацию и не попадающие ни в одну из представленных номинаций.
- Стационары. В этой номинации выбираем лучшие лечебные заведения, где делают операции, принимают роды и лечат пациентов в стационарных условиях, размещая их в комфортных палатах под неусыпным контролем врачей.
Чем чаще будут называть клинику — тем больше шансов попасть в следующий этап. Первые пять клиник попадут в ТОП-10 автоматически, еще пять выберут из предложенных читателями члены экспертного совета. В финальном голосовании, которое продлится с 24 апреля по 18 июня, победителя определит простое большинство голосов. Торжественная церемония награждения запланирована на 28 июня 2023 года.