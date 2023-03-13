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    Два одиночества встретились на путях Сердобольской и остановили три трамвайных маршрута

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    Фото: читатель «Фонтанки» Артём
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    Столкновение автомобилей собрало пробку из трамваев на севере Петербурга днем 13 марта. Задержаться пришлось трем маршрутам.

    Два легковых автомобиля подбили друг друга на трамвайных путях на Сердобольской улице, в районе пересечения с Омской улицей, сообщает читатель «Фонтанки» Артём. Из-за аварии, по его словам, трамваи встали в обе стороны.

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    В пробке застряли трамваи маршрутов № 21, 40 и 48. Автомобильное движение, по данным «Яндекс.Пробок», немного затруднено, но сильного затора не наблюдается.

    Фото: читатель «Фонтанки» Артём

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