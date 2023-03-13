Два одиночества встретились на путях Сердобольской и остановили три трамвайных маршрута

Столкновение автомобилей собрало пробку из трамваев на севере Петербурга днем 13 марта. Задержаться пришлось трем маршрутам.
Два легковых автомобиля подбили друг друга на трамвайных путях на Сердобольской улице, в районе пересечения с Омской улицей, сообщает читатель «Фонтанки» Артём. Из-за аварии, по его словам, трамваи встали в обе стороны.
В пробке застряли трамваи маршрутов № 21, 40 и 48. Автомобильное движение, по данным «Яндекс.Пробок», немного затруднено, но сильного затора не наблюдается.