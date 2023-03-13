Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические значки как элемент школьной формы

Ношение патриотических значков как элемента школьной формы поддержало Министерство просвещения РФ. Дизайн значков планируют проработать совместно с движением детей и молодежи «Движение первых», пишет 13 марта РИА Новости.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения подобных значков. По мнению Лантратовой, значки должны стать «атрибутом патриотизма и высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе».
Министерство просвещения напомнило, что выступило с инициативой установить общие требования к школьной форме, а значки могут стать ее элементом.