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    Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические значки как элемент школьной формы

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    Ношение патриотических значков как элемента школьной формы поддержало Министерство просвещения РФ. Дизайн значков планируют проработать совместно с движением детей и молодежи «Движение первых», пишет 13 марта РИА Новости.

    Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения подобных значков. По мнению Лантратовой, значки должны стать «атрибутом патриотизма и высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе».

    Министерство просвещения напомнило, что выступило с инициативой установить общие требования к школьной форме, а значки могут стать ее элементом.

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