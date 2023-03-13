Осужденному за разбой и похищение человека петербуржцу добавили срок за молчание

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Данила Мухтарова, признанного виновным в несообщении о преступлении. Об этом 13 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что в 2016 году Мухтаров переписывался в «Одноклассниках» со своим знакомым. У молодого человека в профиле были фото, на которых он позировал с вооруженными людьми на фоне черного флага террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ). Так Мухтаров понял, что его товарищ принимает участие в деятельности террористической организации на территории Сирии. Знакомый также пытался вербовать Данила, убеждал его выехать в САР и присоединиться к нему.
Мухтаров, находясь в Петербурге сначала на воле, а потом в СИЗО, не сообщил о своем друге. Фигурант вину признал, объяснил, что не знал, что о таких вещах нужно рассказывать.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. По совокупности с приговором Приморского районного суда
*Террористическая организация, запрещенная в России.