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    Осужденному за разбой и похищение человека петербуржцу добавили срок за молчание

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    Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Данила Мухтарова, признанного виновным в несообщении о преступлении. Об этом 13 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что в 2016 году Мухтаров переписывался в «Одноклассниках» со своим знакомым. У молодого человека в профиле были фото, на которых он позировал с вооруженными людьми на фоне черного флага террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ). Так Мухтаров понял, что его товарищ принимает участие в деятельности террористической организации на территории Сирии. Знакомый также пытался вербовать Данила, убеждал его выехать в САР и присоединиться к нему.

    Мухтаров, находясь в Петербурге сначала на воле, а потом в СИЗО, не сообщил о своем друге. Фигурант вину признал, объяснил, что не знал, что о таких вещах нужно рассказывать.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. По совокупности с приговором Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга — 7 лет 1 месяц в ИК строгого режима. В конце 2021 года Мухтаров был признан виновным в разбое, похищении человека и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

    *Террористическая организация, запрещенная в России.

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