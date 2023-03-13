Умер нобелевский лауреат, писатель Кэндзабуро Оэ, боровшийся против ядерных вооружений

Японский писатель Кэндзабуро Оэ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года, умер в Японии в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала старость. Об этом 13 марта сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «Коданся». По данным агентства «Киодо», он ушёл из жизни 3 марта, семья уже похоронила его.
Книги Оэ переведены на десятки языков мира. В России его много переводил японист и переводчик Владимир Гривнин, друживший с ним. Среди самых известных произведений — «Личный опыт», романы «Объяли меня воды до души моей», «Футбол 1860», «Игры современников», рассказ «Содержание скотины», за который писатель в 1958 году получил премию Акутагавы.
Оэ боролся за права человека и против ядерных вооружений, участвовал во Всемирной конференции по запрещению атомных бомб, неоднократно посещал Хиросиму и написал серию эссе «Хиросимские записки». Он стал вторым японским писателем — лауреатом Нобелевской премии по литературе после Ясунари Кавабата. Получил он её в 1994 году «за то, что с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».