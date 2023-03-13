С коммунальщиков взыскали более 200 тысяч рублей за упавшую на машину штукатурку

Петербурженка отсудила у коммунальщиков компенсацию за приземлившийся на ее машину кусок штукатурки. Ремонт машины ей обошелся в более чем 100 тысяч рублей.
Само ЧП случилось 10 сентября 2022 года. На принадлежащий местной жительнице автомобиль Nissan, припаркованный во дворе дома 33/40 по Коломенской улице, упал штукатурный слой фасада дома, сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ремонт машины, согласно предоставленному хозяйкой заключению, потянул на
Управление домом, в том числе содержание фасадов, осуществляет ООО «Жилкомсервис
Ответчик предоставленное петербурженкой заключение оспаривать не стал и не заявлял ходатайства о назначении судебной экспертизы. Фотографии и показания свидетелей подтвердили изложенные женщиной обстоятельства. Суд пришел к выводу, что жилищники не предприняли мер для предупреждения причинения ущерба: каких-либо ограждений, предупреждающих о возможном обрушении штукатурки, во дворе не было.
В итоге Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с ООО «Жилкомсервис