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    С коммунальщиков взыскали более 200 тысяч рублей за упавшую на машину штукатурку

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    Петербурженка отсудила у коммунальщиков компенсацию за приземлившийся на ее машину кусок штукатурки. Ремонт машины ей обошелся в более чем 100 тысяч рублей.

    Само ЧП случилось 10 сентября 2022 года. На принадлежащий местной жительнице автомобиль Nissan, припаркованный во дворе дома 33/40 по Коломенской улице, упал штукатурный слой фасада дома, сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ремонт машины, согласно предоставленному хозяйкой заключению, потянул на 106 800 рублей.

    Управление домом, в том числе содержание фасадов, осуществляет ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района». Хозяйка машины попросила суд взыскать с компании стоимость ремонта, 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 4 900 рублей расходов на оценку, 35 000 рублей за оплату юридических услуг, а также штраф в размере половины взысканной судом суммы.

    Ответчик предоставленное петербурженкой заключение оспаривать не стал и не заявлял ходатайства о назначении судебной экспертизы. Фотографии и показания свидетелей подтвердили изложенные женщиной обстоятельства. Суд пришел к выводу, что жилищники не предприняли мер для предупреждения причинения ущерба: каких-либо ограждений, предупреждающих о возможном обрушении штукатурки, во дворе не было.

    В итоге Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» в пользу хозяйки машины стоимость ремонта авто, расходы на оценку и юридические услуги, а также 10 000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 58 400 рублей.

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    ПетербургУпала штукатуркаСуд
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