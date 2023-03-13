С коммунальщиков взыскали более 200 тысяч рублей за упавшую на машину штукатурку

Петербурженка отсудила у коммунальщиков компенсацию за приземлившийся на ее машину кусок штукатурки. Ремонт машины ей обошелся в более чем 100 тысяч рублей.



Само ЧП случилось 10 сентября 2022 года. На принадлежащий местной жительнице автомобиль Nissan, припаркованный во дворе дома 33/40 по Коломенской улице, упал штукатурный слой фасада дома, сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ремонт машины, согласно предоставленному хозяйкой заключению, потянул на 106 800 рублей .